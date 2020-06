AEX weinig inspirerend hoger

De Europese aandelenmarkten zijn vandaag wat hoger geopend.

De AEX staat op een winst van 0,7% op 566,49. Het sluit aan bij de lichte stijging van de Amerikaanse futures en de oplopende koersen in Azië. Shanghai en India +0,9%. Nikkei +0,6%. Kospi +0,2% en Hong Kong +1,1%. De winsten worden veroorzaakt door positiever verwachtingen voor de ontwikkeling van het coronavirus.

Euro/dollar 1,1213. Euro/yuan 7,9365. De dalende euro/yuan is een indicatie van afnemende spanningen tussen China en de VS. Goud +0,2% op 1.726,75. Brent +1,1% op 41,87 dollar. Duitse Bunds -0,02 op min 0,44%. US Bonds +0,01 op 0,70%.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers.

