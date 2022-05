AEX: wie neemt wie in de maling

De Europese aandelenmarkten volgen de herstelbeweging in de VS met hogere koersen.

De volatiliteit kan hoog blijven. Gistermorgen daalden de koersen met ettelijke procenten door verstoorde vraag- en aanbodverhoudingen doordat de Britse beurs was gesloten en/of verkeerd afgestelde logaritmes. Dit zal waarschijnlijk niet snel veranderen. Te vaak is met beleggers gesold in de afgelopen maanden. De AEX sloot gisteren 2,3% lager om 18.00 uur. Drie uur later noteerden de daarbij horende CFD’s 0,2% hoger. Wie neemt wie in de maling. Dit schreeuwt om onderzoek en maatregelen.

In de premarket staan de Amerikaanse en Europese indices hoger. In Azië zijn veel markten dicht als die van Japan en de binnenlandse Chinese beurzen. Hong Kong is 0,1% hoger. Alibaba is 9% lager. Er is een onderzoek gestart naar een persoon met de naam Ma. Hem wordt verweten de nationale veiligheid in gevaar te hebben gebracht door criminele activiteiten. De koersdaling van Alibaba lijkt overdreven, omdat het niet om Jack Ma, de oprichter van Alibaba, schijnt te gaan.

Euro/dollar -0,2% op 1,0524. Bitcoin/dollar +0,6% op 38.524. Brent -0,1% op 107,48 dollar. Duitse Bunds +0,03 op 0.9630%. US Bonds +0,01 op 2,9866%.

AEX staat op ondergrens van de bandbreedte

