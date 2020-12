AEX wil niet corrigeren

De AEX lijkt een correctie uit te stellen. Technisch is de markt daaraan toe, maar professionals zouden wel eens graag op dit niveau 2020 willen uitluiden.

De nieuwe lockdowns die in verschillende landen in Europa worden ingevoerd, zullen nadelig uitpakken voor aandelen en andere risicovolle beleggingcategorieën. “Recente ontwikkelingen hebben de zaken op korte termijn nog onzekerder gemaakt”, meent multi-assetbelegger Jeroen Blokland van vermogensbeheerder Robeco. Nederland en Duitsland zullen een strikte lockdown implementeren, kantoren en niet-essentiële winkels sluiten en de meeste kinderen thuishouden om weer grip te krijgen op de coronapandemie.

De economische cijfers die vanmorgen zijn gepubliceerd zijn niet slecht. In China is de industriële productie in november overeenkomstig de verwachting met 7,0% gestegen tegen 6,9% in oktober. In China zijn de detailhandelsverkopen in november met 5,0% gestegen tegen +4,3% in oktober. De investeringen in vaste activa namen de eerste 11 maanden toe met 2,6% tegen +1,8% over de eerste 10 maanden. De Australische centrale bank verwacht dat het lang zal duren voordat de economie weer op het niveau is van begin dit jaar voor het uitbreken van de pandemie.

De Amerikaanse futures staan tot 0,3% in de plus. Het kost moeite om de verliezen van gisteren weg te werken. Nikkei, Shanghai en Kospi -0,2%, Hang Seng en Australië tot -0,5%.

Euro/dollar 1,2151. Pond/dollar 1,3333. Euro/yuan 7,9486. Goud +0,6% op 1.838,24. Brent-0,6% op 50,01 dollar. Duitse Bunds +0,02 op min 0,62%. US Bonds onveranderd 0,89%.

De AEX (612,88) geeft nog geen duidelijk koopsignaal. Eerst zal de RSI moeten zijn gedaald naar een stand van 30, wat vanaf het huidige niveau bijna alleen kan met een correctie.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

