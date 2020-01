AEX wil (nog) niet omlaag

De AEX wil de ruimte nog benutten voor een daling op basis van de bandbreedte. Vandaag was de index 0,09% hoger. Op basis van de bandbreedte ligt een steun op 605 op dagbasis en op 560 op weekbasis.

Het coronavirus wordt aangegrepen voor de verzwakte stemming op de aandelenmarkten. Ting Lu, hoofdeconoom bij Nomura, maakte op CNBC een vergelijking met de SARS-epidemie in 2002/2003. In China leidde dat tot een daling van de economische groei met 200 basispunten naar 9,1% in het tweede kwartaal van 2003. In het derde kwartaal van 2003 was de groei gestegen tot 10%. Desalniettemin kan een verdere besmetting met het coronavirus een negatief effect hebben op de consumentenbestedingen.

Azië is hoger. Nikkei +0,70%. Shanghai +0,28%. Hong Kong +1,21%. Australië +0,94%. Kospi +1,23% nadat vanmorgen bekend is geworden dat de groei van de economie is uitgekomen op 1,2% over het vierde kwartaal.

