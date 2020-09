AEX wil omhoog ( + vraag Galapagos )

De AEX zal vandaag enige moeite doen om los te komen van de ondergrens van de bandbreedte. Een hertelbeweging wordt verwacht.

Voor de AEX (540,27) blijven de steunniveaus van 525 en 480 bestaan. Vandaag zijn de Amerikaanse markten gesloten vanwege Labor Day. Markten kijken uit naar de ECB-bijeenkomst later deze week.

In Azië geen stimulerende stemming haussiers. De spanningen tussen China en de VS gaan een nieuwe fase in nadat VS-president Trump heeft gedreigd om de Chinese chipfabrikant SMIC op de zwarte lijst te plaatsen. De koers daalde daardoor in Hong Kong met 20%. Shanghai -0,5%. De Chinese export steeg in augustus met 9,5% (7,2% in juli) en de import daalde met 2,1% (-1,4%). Nikkei -0,4%. De Japanse economie is licht verslechterd, zo blijkt uit de ontwikkeling van diverse cijfers.

Euro/dollar 1,1831. Euro/yuan 8,0825. Goud -0,1% op 1.930,80. Brent -1,5% op 42,02. Duitse Bunds +0,01 op min 0,48%. US Bonds +0,10 op 0,72%. Deze stijging heeft te maken met de meevallende daling van de werkloosheid in de VS.

