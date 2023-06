AEX wint

Aandelenmarken zullen vandaag wat omhoog gaan, maar meer dan een correctie is het niet.

De bewegingen blijven marginaal. Professie kan particuilieren niet over de streep trekken. Indicatoren kleuren ook nog niet massaal groei. Misschien is het pas een ideaal moment om aandelen te kopen over een kwartaal: voor de tradiotionele dip voor oktober.

De Chinese centrale bank heeft naar het rentewapen gegrepen om de koersval van de Chinese yuan te keren. Euro/yuan is vanmorgen 0,1% lager op 7,8858 bij een euro/dollar van 1,0929.

Amerikaanse futures staan rond de 0,3% in de plus na de verliezen van gisteren. De Nasdaq was gisteren -1,2%. Bij het uitbijven van een stijging van de rente zal de interesse voor tech herstellen.

Nikkei -0,3%. China hoger. De regering stuurt aan op een strekere groei. Shanghai +1,3%, CSI 300 +1,0%, Sensex +0,3% en Hong Kong +2,0%. Brent +0,4% op 74,47 dollar. Rentes redelijk rustig.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 18649 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht