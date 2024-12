AEX worstelt met de grens van 900

De AEX worstelt met de grens van 900. Bij een doorbraak is een stijging mogelijk tot 920 in de laatste fase van de opgaande beweging.

Amerikaanse futures staan tot 0,3% lager: De inflatie op jaarbasis in de VS is voor de 2e achtereenvolgende maand gestegen van 2,6% in oktober naar 2,7% in november 2024, in lijn met de verwachtingen. Op maandbasis steeg de CPI met 0,3%, het meest sinds april, iets boven de 0,2% van oktober, en ook overeenkomende prognoses. De index voor onderdak steeg met 0,3%, goed voor bijna 40% van de stijging. De kern-CPI steeg met 3,3% op jaarbasis en met 0,3% op maandbasis, evenveel als in oktober en in lijn met de prognoses.

Europese futures in afwachting van rentebesluit ECB: Het vertrouwen van Saxo-beleggers in de financiële markten steeg van 2,3 begin november naar 3,0 begin december op een schaal van -15 tot 15. In oktober lag dat nog op 3,4. Het sentiment rond de AEX is ook iets positiever geworden. Beleggers verwachten gemiddeld een groei van 1,8% in de komende maand. Dat was vorige maand nog 1,7%. De vooruitzichten voor de S&P 500 laten echter een negatief beeld zien: van 3,5% groeiverwachting in november naar 2,7% in december. Daarmee is het optimisme rond de Amerikaanse aandelenmarkt weer geluwd.

Azië, Nikkei +1,5%, Shanghai +0,7%: Japanse aandelen bereikten het hoogste punt in afgelopen maanden en volgden een rally op Wall Street nadat de Amerikaanse inflatiecijfers de weg leken vrij te maken voor een renteverlaging door de Federal Reserve. De markten schatten nu een kans van bijna 100% toe dat de Fed volgende week nog een verlaging met 25 basispunten zal doorvoeren. Ondertussen blijven de vooruitzichten voor het monetaire beleid van de Bank of Japan zeer onzeker, waarbij de markten verdeeld zijn over de vraag of de centrale bank de rente in december of januari opnieuw zal verhogen. De Chinese leiders begonnen woensdag met de Centrale Economische Werkconferentie achter gesloten deuren, waar ze economische doelen zullen stellen en plannen voor 2025 zullen schetsen. Eerder deze week beloofde het Politbureau zich voor een “gematigd ruime” monetaire beleidskoers en een “proactievere” fiscale stimuleringsaanpak voor het komende jaar. Ondertussen handhaafde de Aziatische Ontwikkelingsbank haar bbp-groeiprognoses voor China op 4,8% voor 2024 en 4,5% voor 2025.

Euro/dollar brokkelt iets af op 1,0508. Brent +0,3% op 73,17 dollar. Bitcoin op 100.627 dollar bijh lichte verkoopdruk (-0,7%).

