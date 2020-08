AEX worstelt met groeiende angst voor inflatie

De AEX zal vandaag kunnen profiteren van de economische cijfers die zijn gepubliceerd. En hoe zit het met de inflatie?

In China ging de PMI-Industrie naar 51,0 in augustus van 51,1 in juli en de PMI-diensten naar 55,2 van 54,2. In Japan steeg de industriële productie met 8% in juli tegen +1,9% in juni. In de VS wordt later deze week de werkloosheid bekend gemaakt. Analisten verwachten een daling tot beneden de 10% in augustus van 10,2% in juli. In april schoot de werkloosheid omhoog naar 14,7% van 4,4% in maart. De groei op het aantal nieuwe banen wordt ingeschat op 1,4 miljoen.

Hoopgevend zijn de reacties van de aandelenmarkten. Futures wijzen op een hogere opening als de stijging van de Nasdaq in de premarket met 0,8%. Nikkei +1,8%, Shanghai +0,7%, Hang Seng 1,3%, Kospi -0,2% en Australië onveranderd.

Euro/dollar 1,1911 en euro/yuan 8,1528. Goud +0,3% op 1.970,10. Brent +0,4% op 43,13 dollar. Duitse Bunds -0,01 op min 0,41%. US Bonds +0,01 op 0,73%. De AEX (556,80) blijft bewegen tussen de onder- en bovengrens van de bandbreedte.

De gevoeligheid voor de inflatie neemt toe. Dat komt ook tot uitdrukking in de stijgende trend van de Proshares Inflation Expectations ETF, maar de relatie met de AEX is minder groot dan de angst doet vermoeden. Een oplopende inflatie in combinatie met economische groei kan niet als en extreem groot gevaar worden gezien.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15238 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht