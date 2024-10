AEX zakt door bodem

De Europese aandelenmarkten reageren gematigd op de plannen van de Chinese regering om de economie een impuls te geven. Hoewel 325 miljard dollar op de planken ligt, ontbreekt een plan om de middelen aan te wenden. Alleen Shanghai reageert duidelijk positief met een winst van 1,2%.

Europa nauwelijks hoger: De Europese Centrale Bank (ECB) lijkt op donderdag opnieuw de rente te verlagen, na een eerdere stap in september. De beleidsrente daalt met 25 basispunten naar 3,25% om de zwakke economische groei in de eurozone te ondersteunen, vooral in Duitsland. Hoewel de inflatie licht daalt, blijft de ECB voorzichtig vanwege de stijgende diensteninflatie en energiekosten. Analisten verwachten verdere renteverlagingen in de komende maanden, mogelijk tot 2,5% in maart 2025.

Azië, Japan gesloten, Shanghai +1,2%, Hong Kong -0,6%: De inflatie op jaarbasis in China bedroeg in september 2024 0,4%, onder de marktprognoses en het cijfer van 0,6% in augustus. Dit was de 8e achtereenvolgende maand van consumenteninflatie, maar het was de laagste stand sinds juni, grotendeels als gevolg van een daling van de prijzen voor non-food. Ondertussen daalden de producentenprijzen met 2,8% j-o-j, de sterkste daling in zes maanden.

Amerikaanse futures iets lager: Het rendement op de 10-jarige Amerikaanse staatsobligatie bedroeg ongeveer 4,1% en zweefde op het hoogste niveau sinds eind juli. Analisten denken dat de Federal Reserve dit jaar geen supergrote renteverlagingen zal doorvoeren. Die opvattingen ontwikkelden zich toen het laatste maandelijkse banenrapport en de gegevens over de consumenteninflatie sterker waren dan verwacht. Beleggers kijken vooruit naar de detailhandelsverkopen en nieuwe gegevens over werkloosheidsaanvragen deze week, evenals naar de opmerkingen van Fed-gouverneur Christopher Waller later op de dag.

AEX-index is door de bodem van het opwaartse trendkanaal gebroken, meent Investtech. Dit geeft in eerste instantie een verzwakking van de stijgende trend aan, of het begin van een meer horizontale trend. Een kop-schouder patroon is in ontwikkeling. Een definitieve doorbraak van de steun bij 861, liefst bij een stijgende omzet, voorspelt een verdere daling. De index test de weerstand bij 920 punten. Een neerwaartse reactie mag verwacht worden, maar een opwaartse doorbraak door de 920 punten betekent een koopsignaal. De index is totaal gezien technisch neutraal voor de middellange termijn.

