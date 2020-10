AEX: Zelfde beeld als in juni voor correcie

Beleggers zullen vandaag een afwachtende houding aannemen. Amerikaanse futures zijn verdeeld. De AEX is in de ban van het coronavirus en de kwartaalberichten. De AEX staat op 573. De bandbreedte voor de komende 12 maanden is 490-640 volgens Trading Economics.

Johnson & Johnson is voorlopig gestopt met het testen van een vaccin tegen Covid-19, omdat een van de deelnemers om onduidelijke redenen ziek is geworden. Dr. Anthony Fauci, Amerika’s nationale virusdeskundige, waarschuwt voor grote problemen als de virusgolf niet wordt gestopt. Het weekgemiddelde van nieuwe besmettingen ligt in de VS boven de 49.200, een toename van 14% in een week.

In China steeg de export met 9,9% in september tegen 9,5% een maand eerder. De import nam toe met 13,2% na een daling van 2,1% een maand eerder. Shanghai is -0,5%. Een storm in Hong Kong heeft de handel stilgelegd. Nikkei -0,1%, Kospi -0,5% en Australië +1,2%.

Euro/dollar is 1,1793. Euro/yuan 7,9623. Goud -0,6% op 1.910,50. Brent +0,1% op 41,74 dollar. Rentes -0,01. Duitse Bunds daardoor min 0,54% en US Bonds 0,77%.

De AEX beweegt net als in juni iets boven de bovengrens van de bandbreedte. Dat leidde toen tot een tussentijdse correctie van 5,5%.

