AEX zet in op herstelbeweging

Het zal niet gemakkelijk zijn voor de aandelenmarkten om de opgaande lijn op te pakken. Een herstelbeweging is wel mogelijk na de verliezen van vrijdag.

De week in de VS zal korter zijn vanwege de Juneteenth Day-feestdag op woensdag. Japan staat vandaag onder zware druk uit vrees voor de gevolgen van het terugdraaien van het opkoopprogramma van obligaties. De AEX laat nog steeds een dalende trend zien.

In de Verenigde Staten zullen deze week belangrijke economische indicatoren zoals detailhandelsverkopen, PMI voor productie en diensten, industriële productie, woningbouw, bouwvergunningen en de verkoop van bestaande woningen nauwlettend in de gaten worden gehouden. Wereldwijd zullen de beslissingen van de centrale banken in Australië, Brazilië, China, Noorwegen, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk van het grootste belang zijn. De Duitse ZEW-index voor het economisch sentiment zal ook een belangrijk aandachtspunt zijn. China zal een hele reeks belangrijke economische gegevens vrijgeven, waaronder industriële productie, detailhandelsverkopen, huizenprijzen, het werkloosheidspercentage en investeringen in vaste activa. Ten slotte zullen in Japan de handelsbalans en de inflatie nauwlettend in de gaten worden gehouden. De Bank of England zal tijdens haar komende vergadering waarschijnlijk de rente op 5,25% handhaven.

China

De Chinese detailhandelsverkopen stegen in mei met 3,7% j-o-j, een versnelling ten opzichte van 2,3% in april en overtroffen de verwachtingen van 3%. Ondertussen steeg de industriële productie vorige maand met 5,6%, een vertraging ten opzichte van een stijging van 6,7% in april en het missen van de prognoses van 6%. De investeringen in vaste activa stegen in mei ook met een lager dan verwachte 4%, terwijl het werkloosheidspercentage in de steden stabiel bleef op 5%. De prijzen van nieuwe woningen in China daalden in mei 2024 met 3,9% j-o-j, een verdere daling ten opzichte van een daling van 3,1% in de voorgaande maand. Het was de 11e opeenvolgende periode van dalende huizenprijzen en de steilste sinds juni 2015.

Markten

Amerikaanse futures vrijwel onveranderd. Europa probeert een herstelbeweging in te zetten. Nikkei -2%, Shanghai -0,5% en Hong Kong onveranderd. Euro/dollar 1,0692. Brent -0,4% op 82,30 dollar.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

