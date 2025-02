AEX zet opnieuw stap terug

De AEX is dinsdagochtend lager uit de startblokken gekomen. Na vijftien minuten handelen stond de index 0,7% in de min op 927,71 punten, in navolging van een zwak Wall Street en lagere koersen in Azië.

Een opvallende daler was zwaargewicht Unilever. Hein Schumacher vertrekt, na nog geen twee jaar, als ceo bij Unilever. Hij.legt zijn functie per 1 maart neer en vertrekt op 31 mei. Hij wordt vervangen door de huidige financiële topman Fernando Fernandez. Volgens Unilever is het besluit ‘in onderling overleg’ genomen. Het aandeel verloor 3%. Ook chipfondsen ASML en ASMI gingen omlaag.

De AEX-index sloot gisteren 0,4% in het rood. Prosus verloor bijna 9% na het overnamebod op Midkapper Just Eat Takeaway. Dat laatste aandeel sloot juist ruim 50% hoger, dankzij het overnnamebod. De koers van JET was iets onder het overnamebod van 20,30 euro. De Midkap steeg 2,7%.

Na de verkiezingen op zondag eindigde de Duitse DAX-index hoger als een van de weinige Europese beurzen. De index won gisteren 0,6%.

Wall Street opende gisteren hoger, maar later sloeg de stemming om. De Dow Jones sloot nipt in de plus met 0,08%. De bredere S&P 500 gaf 0,5% prijs en de Nasdaq eindigde 1,2% in de min. “Na de rally in de voorgaande maanden is de kans op een korte terugval op de beurzen toegenomen. Met veel spanning wordt uitgekeken naar de cijfers en verwachtingen van Nvidia. Economische cijfers uit de VS vallen de afgelopen tijd steeds vaker tegen bij de verwachtingen van analisten en wijzen op een vertraging van de groei. Beleggers zitten ‘gevangen’ tussen de vrees voor een sterke groeivertraging en angst voor aantrekkende inflatie als gevolg van het beleid van Trump”, zegt Simon Wiersma van ING.

De Aziatische beurzen stonden lager. De Nikkei-index verloor 1,3%, terwijl de beurs van Hongkong 0,9% inleverde. Met name techaandelen moesten het ontgelden.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht