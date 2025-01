AEX zet positieve lijn voort

De Amsterdamse beurs is vrijdag hoger geopend. Na ongeveer vijftien minuten handelen stond de AEX 0,3% hoger op 910 punten op deze optie-expiratiedag. Het zette daarmee de goede lijn van donderdag voort, ondanks een lager gesloten Wall Street.

De AEX eindigde donderdag 1,5% hoger op 907,66 punten, Er waren flinke winsten voor de halfgeleideraandelen na sterke jaarresultaten van de Taiwanese sectorgenoot TSMC. Het profiteert van de aanhoudende grote vraag naar chips voor toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Besi, ASMI en ASML klommen respectievelijk 4,7%, 4,1% en 4,6%, op de mededeling dat TSMC fors meer wil gaan investeren. Besi is bijvoorbeeld een belangrijke toeleverancier van het Taiwanese bedrijf. De dataleveranciers Relx en Wolters Kluwer wonnen respectievelijk 1,8% en 1,9%. Uitzendbedrijf Randstad pakte er 2% bij, na door Bank of America op de kooplijst te zijn gezet. AlleenProsus (-0,5%) stond bij de hoofdfondsen in de min.

“De uitstekende jaarcijfers die TSMC publiceerde kwamen niet onverwacht. Het bedrijf rapporteert maandelijks de omzet, waaruit al was gebleken dat er een nieuw record aan zat te komen. De winst steeg in 2024 uiteindelijk met 57% ten opzichte van 2023. De focus van beleggers richtte zich daarom op de vooruitblik naar dit jaar. TSMC gaat een spannend jaar tegemoet, dat ook heel bepalend kan zijn voor de koersontwikkeling van de aandelen van ASML, ASMI en Besi”, schreef Jean-Paul van Oudheusden van eToro.

Er komt mogelijk een uitbreiding van de AEX. Euronext Amsterdam zou overwegen om het mandje van AEX-aandelen te vergroten van 25 naar 30 aandelen, zo meldde het FD gisteren. De smallcap-index wordt juist kleiner en gaat van 25 naar 20 bedrijven.

Wall Street eindigde donderdag in de min. De S&P 500 sloot 0,2% lager op 5.937,34 punten, de Dow Jones index verloor ook 0,2% op 43.153,13 punten en de Nasdaq ging 0,9% lager op 19.338,29 punten,De stemming was terughoudend na de publicatie van sterke macro-economische cijfers. Zo ging de Philly Fed Index hard omhoog. Dergelijke goede cijfers kunnen wijzen op een weer hard oplopende inflatie en dat valt niet in de smaak bij beleggers.

Bank of America en Morgan Stanley boekten aanvankelijk mooie koerswinsten na de presentatie van goede kwartaalcijfers. Woensdag publiceerden JPMorgan Chase, GoldmanSachs, WellsFargo en Citigroup al beter dan verwachte resultaten. Uiteindelijk verloor Bank of America 1%, terwijl Morgan Stanley 4% hoger eindigde.

Het aandeel Apple sloot donderdag 4% lager, de slechtste dag sinds 5 augustus, na verschillende berichten over matige iPhone-verkopen in China. De aandelenkoers van de iPhone-maker is met bijna 12% gedaald ten opzichte van de meest recente piek in december, en het is de slechtst presterende van de zeven grootste technologieaandelen tot nu toe in 2025. De daling komt na een rapport donderdag van Canalys, een marktonderzoeksbureau, dat suggereerde dat Apple in 2024 naar de derde plaats was gezakt op het gebied van smartphones die in China worden verkocht, achter de fabrikanten van eigen bodem Vivo en Huawei.Apple verscheepte volgens het rapport 15% van de 284 miljoen telefoons die vorig jaar in China werden verkocht, maar dat was een daling van 17% op jaarbasis. Vivo en Huawei zagen ondertussen een sterke groei.

Tegen de verwachtingen in groeide China’s economie vorig jaar met 5%, dankzij een inhaalslag de laatste maanden, zo werd vannacht bekend.

De Aziatische beurzen noteerden vanmorgen verdeeld. De beurzen in Hongkong en Shanghai stonden op een plus, maar in Japan, India en Zuid-Korea stonden minnen op het bord.

