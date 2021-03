AEX zet stijging voort

De Europese aandelenmarkten zullen de stijgende lijn vandaag voortzetten.

In de premarket staan de futures voor de Stoxx 50 en DAX 0,4% in de plus. Ook hogere futures voor Amerikaanse indices, oplopend tot +0,8% voor de Nasdaq.

Nikkei +1,2%. Het Japanse BNP steeg in Q4 met 2,8% na +5,3% in Q3. Shanghai -1,1%. China CSI 300 -1,3%. Sensex +0,9%. Australië +1,3%. TradingView geeft een buy-signaal voor westerse markten als AEX, DAX en Dow Jones. Het Duitse handelsoverschot is 14,3 miljard euro in januari tegen 15,2 miljard euro in december.

Euro/dollar 1.1858. Euro/yuan 7,7508. Bitcoin +2,5% op 53.626, gou +0,4% op 1.688 en Brent -0,5% op 67,92 dollar.

Top-5

Top-5 AEX-aandelen met meeste potentie naar bovengrens: Adyen, Just Eat Takeaway, Prosus, ASML en Galapagos.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15846 berichten van Eddy Schekman

Één reactie op “ AEX zet stijging voort ”

Terug naar het nieuws overzicht