AEX zit nog gevangen in trendkanaal

Beurzen zullen geremd worden in hun enthousiasme door de ontwikkeling van het coronavirus en de verwachting dat in de VS volgens Steven Mnuchin, minister van Financiën in de Trump-regering, geen pakket van noodmaatregelen zal worden aangekondigd voor de verkiezingen.

De Amerikaanse futures staan wat lager. Dat geldt ook voor de meeste Aziatische markten. Nikkei -0,5%, Shanghai -0,1%, Hong Kong -1,3%, Kospi -0,6% en Australië +0,5%.

China-president Xi heeft tijdens een toespraak in Shenzhen gezegd dat eigendomsrechten juridisch moeten worden beschermd. Voor ondernemers kan dat volgens Xi een impuls zijn om een bedrijf te starten.

De Chinese inflatie is gedaald naar 1,7% in september van 2,4% in augustus door vooral de daling van voedselprijzen. Vooral varkensvlees werd goedkoper. De euro/yuan staat onder druk op 7,8872, maar ook de euro/dollar verliest iets hoogte op 1,1738.

Goud -0,2% op 1.897,40. Brent -0,4% op 43,16 dollar. Rente -0,01 waardoor Duitse Bunds min 0,58% zijn en de US Bonds 0,71% zijn.

De AEX heeft het zijwaartse trendkanaal dat in juni is ontstaan nog niet verlaten.

Geschreven door: Eddy Schekman



