AEX zoekt aanknopingspunt voor rally

De druk op de aandelenkoersen is nog niet volledig verdwenen. Het is wachten op inflatiecijfers en het rentebesluit van de ECB.

Michael Krautzberger (AllianzGI): ECB zal groei- en inflatieverwachtingen verlagen: “Komende donderdag zal de Europese Centrale Bank haar rentebesluit bekendmaken. De ECB zal naar verwachting de rente met nog eens 25 basispunten verlagen en de groei- en inflatieprognoses voor 2024 en 2025 naar beneden bijstellen. We verwachten dat de impact op de markt van het rentebesluit naar verwachting beperkt zal zijn. Maar het zou kunnen betekenen dat het renteverschil ten opzichte van Japan verder afneemt. Dat kan leiden tot een aanhoudend hogere volatiliteit van de euro tegenover de Japanse yen. Lagere wereldwijde inflatiecijfers hebben tot nu toe de ECB gelijk gegeven. Zij was de eerste grote centrale bank die in deze cyclus verlaagde. Zowel de economische groei als de inflatie is over het algemeen zwakker uitgevallen dan de ECB in de zomer had verwacht. We verwachten daarom dat de ECB haar groei- en inflatieverwachtingen voor 2024 en 2025 licht naar beneden zal bijstellen.”

De Nikkei 225 Index daalde met 1,5% naar 35.600, terwijl de bredere Topix Index woensdag met 1,9% daalde tot 2.527, waarmee de verliezen van de vorige sessie werden verlengd na agressieve verklaringen van een beleidsmaker van de Bank of Japan. BOJ-bestuurslid Junko Nakagawa zei dat de centrale bank de rente zal blijven verhogen als de economie en de inflatie in lijn met haar prognoses bewegen. De yen klom na haar opmerkingen naar het hoogste punt in het jaar, waardoor er meer neerwaartse druk kwam te staan op binnenlandse aandelen. Op economisch vlak daalde het sentiment in de verwerkende industrie in Japan in september tot het laagste punt in zeven maanden, te midden van zorgen over de zwakke Chinese vraag. Opmerkelijke verliezen werden gezien door indexzwaargewichten zoals Disco Corp (-2,1%), Advantest (-2,1%), Mitsubishi Heavy Industries (-3,1%), Toyota Motor (-3,2%) en Fast Retailing (-1,4%). Het model van Trading Economics geeft aan dat de euro/yen zal stijgen van 144,73 naar 161,74.

Amerikaanse futures staan lager. Shanghai volgt Japan met een verlies van 0,9%. Euro/dollar 1,1047. Brent +0,5% op 69,53 dollar.

