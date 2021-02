AEX zoekt grens op. Top-5 duurste AMX-aandelen

Aandelenmarkten testen hun grenzen af. De kracht van de opgaande beweging is nog aanwezig, omdat wordt gestreefd naar een aanval van de AEX op de grens van 700.

In de premarket staan de Amerikaanse indices tot 0,4% in de min. Europese indices staan tot 0,4% in de plus, maar dat is niet houdbaar als de Amerikaantjes in de min blijven. In Azië zijn de Chinese markten weer open: Shanghai +0,6% en CSI -0,8%. Nikkei -0,1%, Hong Kong -1,2% en Australië onveranderd.

Bitcoin: naar 500.000

Bitcoin staat nog steeds boven de 50.000 dollar met een verliesje van 0,3% op 52,144 dollar. Anthony Pompliano, medeoprichter van Morgan Creek Digital Assets, verwacht dat de prijs zal stijgen naar 500.000 dollar eind dit decennium met een uitloop naar 1 miljoen.

Rente onder druk

Rentemarkten praen zichzelf moed in. Ze temperen de verwachting dat de Fed de rente snel zal verhogen en/of de monetaire teugels zal aantrekken. Duitse Bunds onveranderd -0,37%. US Bonds -0,02 op 1,28%. Brent +1,2% op 65,11 dollar. Goud +0,5% op 1.782 dollar.

Top-5 AMX-aandelen met hoge RSI van meer dan 60: Flow Traders, PostNl, Besi, Boskalis en Fugro.

Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

