AEX zoekt het gevaar bij dollar en rente

De AEX (561,27) heeft door de sterke stijging van gisteren een grote stap gezet richting de bovengrens van 572.

De bandbreedte in de vorm van de Bollinger Bands is al enige tijd aan de smalle kant. Haussiers en baissiers gebruiken de ruimte razendsnel. Deels heeft dat te maken met het gebrek aan koopgedrag van in belangrijke mate particuliere beleggers. Het is een handelsmarkt. Dat wordt verstrekt door de vele waarschuwingen. De ESMA waarschuwt in De Telegraaf voor een langere periode van significante correcties.

Azië laat een verdeeld beeld zien. PMI’s uit Japan en China wijzen op een stabilisatie van de economische situatie. Nikkei +0,9% en Shanghai -0,7%. Andere markten zijn hoger: Kospi +1,3% en Australië +0,8%. Markten blijven wel kwetsbaar. De Amerikaanse indices staan licht in het rood.

Euro/dollar staat duidelijk onder druk op 1,1799 en de euro/yuan is lager op 8,0750. De druk op de euro/dollar kan nog even aanhouden. De ondergrens ligt op 1,172 op dagbasis en op 1,06. De euro/dollar is duidelijk overbought.

De rente blijft een aanhoudend probleem. Op basis van de charts van enkele bond-etf’s moet rekening worden gehouden met een licht pijnlijke stijging van de inflatie, wat echter niet hoort bij de druk op de inflatie in Europa. Het kan te maken hebben met de angst voor het uit elkaar vallen van de euro en/of de vrees voor renteopslagen bij banken voor kredietrisico’s. Vooralsnog zijn Duitse Bunds -0,01 op min 0,48% en US Bonds +0,01 op 0,66%.

