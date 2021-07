AEX zwalkt

De bewegingen op de aandelenmarkten hebben momenteel weinig uit te staan met beleggen.

Natuurlijk kan van alles worden aangevoerd. De ECB zal donderdag mogelijk enige duidelijkheid verschaffen over het monetaire beleid. Grote aankondigen hoeven pas in september te worden verwacht. In de tussenliggende periode zal ECB-president Lagarde doen wat ze moet doen om de bewegingen gaande te houden. Hoop is een belangrijke katalysator voor markten.

De kwartaalcijfers zijn niet slecht, zelden minder dan de verwachtingen van analisten. Vrijwel alle Amerikaanse bedrijven hebben gisteren meevallende cijfers gepubliceerd. Netflix is samen met Preferred Bank de enige uitzondering. De resultaten zijn geen bedreiging voor de opgaande kracht van de markt.

Amerikaanse en Europese futures bewegen rond het slot van gisteren. Azië is hoger. Nikkei +0,5% en China +0,6%. Australië +1,0%.

Euro/dollar 1,1773. Euro/yuan 7,6243. Bitcoin +3,2% op 30.743, goud onveranderd op 1.809 en Brent -0,5% op 69,02 dollar op de voorraadontwikkeling in de VS. Rentes zijn lager. Duitse Bunds -0,03 op min 0,4150%. US Bonds -0,01 op 1,2151%.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

