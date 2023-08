AEX zweeft tussen de boven- en de ondergrens

De Europese aandelenmarkten zullen elke kans om de opgaande lijn te handhaven.

De ontwikkeling van de Amerikaanse arbeidsmarkt is vooralsnog in hun voordeel. De lager dan geraamde groei van het aantal banen (187.000) is positief voor de rente.

De tweedekwartaalcijfers zijn over het algemeen beter dan verwacht, en beleggers moeten al gaan voorsorteren op 2024, waarbij Amerikaanse bedrijven als eerste herstelkansen bieden. Dit zegt investment manager Bob Homan van ING Investment Office voor de camera van ABM Financial News.

Amerikaanse futrures staan redelijk sterk in de plus. Azië is echter overwegend lager. Nikkei onveranderd, Shanghai -0,6% en Hong Kong -0,3%. In Azië zijn beleggers in afwachting van de Chinese inflatiecijfers. Deze worden woensdag gepubliceerd.

Euro/dollar is 1,0988. Brent -0,3% op 86,00 dollar. Rentes vrijwel onveranderd.

De AEX zweeft tussen de boven- en de ondergrens van de bandbreedte.

