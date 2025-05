AEX zweverig, maar pas op met Shell

De Europese aandelenmarkten blijven in het teken staan van de handelsoorlog, maar prikken in toenemende mate het handels-ballonnetje door van VS-president Trump. Intussen weten China en Europa elkaar beter te vinden voor onderhandelingen aan de handelstafel.

De winsten van de Chinese industriële bedrijven stegen in de eerste vier maanden van 2025 met 1,4% j-o-j, na een groei van 0,8% in de voorgaande periode. De opleving weerspiegelt de voortdurende inspanningen van Peking om de trage economie te ondersteunen en de toenemende handelsrisico’s aan te pakken. Alleen al in april stegen de industriële winsten met 3,0% j-o-j, tegen een groei van 2,6% in maart. Shanghai is -0,3%. Amerikaanse futures staan hoger na de vrije maandag.

De OPEC gaat mogelijk de productie verhogen. De groep zal later deze week bijeenkomen en zal waarschijnlijk de productiedoelstellingen voor juli afronden, met rapporten die wijzen op een mogelijke productiestijging van 411.000 bpd. Eerder deze maand stemde de OPEC+ ermee in om de olieproductie in juni voor de 2e maand op rij te verhogen. De verliezen werden echter beperkt nadat de Amerikaanse president Donald Trump een verlenging van de handelsbesprekingen met de EU tot 9 juli aankondigde, waardoor de vrees voor tarieven die de vraag naar brandstof zouden kunnen temperen, afnam. Ondertussen verwierp Iran maandag het opschorten van uraniumverrijking als onderdeel van een nucleaire deal met de VS, slechts enkele dagen nadat Trump had laten doorschemeren dat er een overeenkomst op handen zou zijn. De Iraanse president Masoud Pezeshkian zei ook dat het goed zou komen met Iran, zelfs als de partijen niet tot een deal kunnen komen. Een mislukking van de nucleaire besprekingen zou betekenen dat de sancties tegen Iran worden voortgezet, wat de Iraanse olievoorziening zou beperken en de olieprijzen zou ondersteunen. Brent is +0,1% op 64,59 dollar. Als de productie sterk wordt verruimd kan de prijs dalen tot beneden de 60 dollar.

Shell een stuk optimistischer dan Brent. Oppassen met Shell. Gedekte calls schrijven (?)

AEX gedraagt zich zweverig en laat zich leiden door de waan van de dag

