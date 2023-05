AEX zwicht voor economie

De AEX is de beursdag iets lager begonnen met een verlies van 0,1% op 755,18. Van een negatieve aanval op de trendlijnen is (vooralsnog) geen sprake.

Markten beginnen enigszins bang te zijn voor de krimpende economie. Dat is positief voor de druk op de inflatie, maar slecht voor de afzet en winsten van het bedrijfsleven. Aegon is 2,8% hoger na de publicatie van de cijfers. Prosus is +1,0% door de ontwikkelingen bij Tencent (+0,6%). Binnen de AEX staan IMCD en ASMI op een verlies van fractioneel meer dan 1%.

Japan heeft in Q1 de economie met 0,4% zien groeien na een nulgroei in Q4. In China daalde de prijzen van nieuwbouwwoningen met 0,2% na -0,8% een maand eerder. Chinese markten zijn lager: Shanghai -0,2% en Hong Kong -2,2%. Brent -1,1% op 74,07 dollar vanwege de afkoeling van de Amerikaanse en Chinese economie. Euro/dollar 1,0842.

