AEX’s zoektocht naar een eindejaarsrally

De Europese aandelenmarkten zullen de opgaande lijn vasthouden.

Wie weet komt er nog een (kleine) eindejaarsrally. Een stijging van de AEX tot iets boven de 800 komt inspirerende over bij de start van het nieuwe beursjaar. Het is mogelijk zonder escalatie van corona en een explosie van de inflatie.

In China steeg de import in november met 31,7% bij een groei van de export met 22%. Beide cijfers zijn beter dan verwacht. Dat is positief voor het sentimentsbeeld van de wereldeconomie. Positief is ook de berichtgeving over omikron.

In de premarket vergroten de futures hun winst. Het optimisme is overgeslagen naar Azië. Nikkei +2,1%, Shanghai onveranderd, CSI 300 +0,8%, Sensex +1,5%, Hong Kong +2,0% en Australië +1,0%.

VS-president Biden heeft besloten geen diplomatieke vertegenwoordigers te sturen naar de Olympische spelen in China. Het heeft geen effect op de euro/dollar. Bitcoin heeft met een winst van 1,1% op 51.104 dollar een een aanval op de steun van 48.000 afgeslagen. Brent is +1,3% op 74,02 dollar. Goud is +0,2% op 1.782. Duitse Bunds onveranderd min 0,3870%. US Bonds +0,02 op 1,4563%.

AEX

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

