AF-KLM: Cash of crash

Air France-KLM publiceert donderdag de kwartaalcijfers.

Niemand hoeft erop te rekenen dat AF-KLM donderdag mooie of meevallende cijfers publiceert. Er is wel een kleine opsteker: de Europese Commissie heeft de staatssteun toegekend. Logisch en verstandig. Met staatssteun op zak neemt de kans af dat de groep uit elkaar valt of dat sprake zal zijn van een doorstart, hoewel vele nationalistische gevoelens het liever anders zien. Beleggers zullen er rekening mee moeten houden dat het bestuur heel veel voorzieningen zal treffen.

Het aandeel noteert op 4,46 rond de low van 2016. Zwaar tegenvallende cijfers kunnen leiden naar de volgende belangrijke low van 3,20 euro uit 2012. Charttechnische inducatoren staan dusdanig laag dat speculatief ingestelde beleggers long kunnen gaan, als in het alleen om te profiteren van het indekken van eventuele short-posities.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

