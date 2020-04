AF-KLM niets meer waard na doorstart

Nu aandelen AF-KLM kopen is extreem turbulent.

De koers staat vandaag 2,6% hoger op 4,58 euro na een winst van 5% eerder op de dag. De opgaande beweging staat loodrecht op de berichten dat een afsplitsing van KLM van Air France mogelijk is en dat KLM verder zou kunnen gaan met Lufthansa. De steun van de Nederlandse en Franse overheid van 9 tot 10 miljard euro aan AF-KLM komt dan natuurlijk op lossen schroeven te staan.

In beide gevallen is het aandeel AF-KLM in principe dan niets meer waard. De Nederlandse en de Franse overheid zullen bij de beëindiging van de fusie hooguit de ‘eigen’ maatschappij steun verlenen. Mogelijk dat KLM dan een doorstart maakt als genationaliseerde luchtvaartmaatschappij.

Het is ondenkbaar dat de merken KLM en Air France na de coronacrisis niet meer bestaan. De vraag is alleen, hoe! Bij een doorstart zijn de aandelen niets meer waard en moeten de nationale overheden net als andere aandeelhouders hun belang afschrijven. Wie in een goede afloop van de fusie gelooft (wat moet je anders), kan de aandelen kopen.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

