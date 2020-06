AF-KLM nog niet instappen

Air France-KLM daalde gisteren met 3,88% naar 4,11 euro.

Investtech over de dobbel: “Dit was de zesde dag op een rij dat het aandeel daalde. De afgelopen week is het aandeel 12,04% gedaald. Technisch ziet het er ook niet zo goed uit. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn en een verdere daling is waarschijnlijk.”

Charttechnisch zou het mooi zijn als de koers terugkeert naar de low van 3,70 euro. Er is ruimte voor. Het is nu niet de tijd om de aandelen nog short te gaan. Het is een kwestie van wachten om in te stappen.

