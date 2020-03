AF-KLM staat ongebruikelijk laag (doorgeschoten)

Air France -KLM was gisteren 1.92% hoger met een slotnotering van 6,49 euro.

Volgens Investtech volgt deze stijging na negen dagen met dalingen. Een correctie op die teruggang is dus niet onlogisch. Technisch ziet het er echter niet zo goed uit. Investtech: “Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn, heeft weerstand rond 7,50 euro en een verdere daling is waarschijnlijk.”

AF-KLM heeft net als andere luchtvaartmaatschappijen veel last van de uitval van vluchten door de uitbraak van het coronavirus. AF-KLM heeft de periode verlengd om niet op bepaalde steden te vliegen.

De chart ziet er niet slecht uit. Belangrijk voor een hervatting van de opgaande beweging is dat de koers snel boven de ondergrens van de bandbreedte van 7,25 euro komt. Een langdurige stand beneden de ondergrens is ongebruikelijk. Het is een charttechnische aanwijzing dat de koers in doorgeschoten, zeker als dat wordt gecombineerd met de lage stand van de RSI (oversold) en het prijsmomentum. Vooralsnog lijkt geen sprake te zullen zijn van een doorstart van de bear market voor AF-KLM met een daling tot beneden de 5 euro.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14609 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht