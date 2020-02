AF-KLM valt tegen

Air France KLM daalde vanmorgen met 6,4% naar 9,11 euro, omdat tot 200 miljoen euro van het operationele resultaat kan vervliegen door de problemen met het nieuwe coronavirus in het eerste kwartaal.

Dat komt bovenop de teleurstellende jaarwinst van 290 miljoen euro tegen 420 miljoen euro een jaar eerder en een raming van 369 miljoen euro. Hogere brandstofprijzen en een forse overcapaciteit in de luchtvracht worden als boosdoener aangewezen. De groepsomzet van 27,2 miljard euro was wat lager dan verwacht. Minder positief is de daling van het bedrijfsresultaat met 19% naar 1,1 miljardeuro.

Door de scherpe koersdaling staat de koers van AF-KLM nu in de buurt van de ondergrens van de bandbreedte.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

