Afblijven van AEX

De AEX lijkt de ruimte te gaan benutten voor een kleine correctie.

De bandbreedte voor de AEX is small en daarmee ook de ruimte naar beneden en omhoog. Indicatoren staan te hoog om in de markt te stappen. Dat geldt voor zowel traders als beleggers.

In Duitsland zijn de producentenprijzen minder sterk gestegen: +1,0% in mei tegen +4,1% in april. Dat kan de druk op de inflatievrees afnemen, maar daar staan oplopende commodities tegenover. De CRB Index is de afgelopen week met 5,5% gestegen. Vooral energie zit in de lift of weekbasis bij redelijk stabiele voedselprijzen.

Amerikaanse zijn afwachtend. Azië staat onder lichte druk: Nikkei onveranderd, Shanghai -0,4%, Sensex -0,3%, Indonesië -0,5% en Hong Kong -1,5%. De druk op de Amerikaanse aandelenkoersen weegt zwaarder dan de renteverlagingen in China.

