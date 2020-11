Afbrokkelend resultaat Vopak

De koers van Vopak is met 1,5% gedaald naar 46,12 euro na de publicatie van het kwartaalbericht.

De cijfers lijken allemaal hetzelfde. De omzet daalde naar 297 miljoen euro van 312 miljoen in het derde kwartaal van vorig jaar. Voor eenmalige posten daalde het bedrijfsresultaat naar 200 miljoen euro van 202 miljoen euro en de nettowinst daalde naar 83 miljoen van 91 miljoen euro. Het is allemaal net iets minder, maar het is ook iets minder dan in Q2. De winst per aandeel over de eerste 9 maanden daalde naar 1,96 euro van 2,07 euro.

Beleggers moeten zich afvragen of Vopak al voldoende is ingespeeld op de opslag van nieuwe energiebronnen. Gezien de waardering van nog geen 11 keer de winst lijkt de markt daarop een ontkennend antwoord te geven.

