AFM: gedragstoezicht in Tech-tijden

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft als ‘beurswaakhond’ nog veel werk voor de boeg in deze tijden van technologische ontwikkelingen. AFM-bestuurslid Jos Heuvelman deelt op de BeleggersFair de laatste inzichten van de toezichthouder.

Voor de AFM staat het houden van gedragstoezicht op de financiële markten centraal. Maar dat is in de huidige tijden, met bijvoorbeeld technologische ontwikkelingen als blockchain en quantumcomputers bepaald geen sinecure.

Waar cryptovaluta al langer speelt, zijn (pyramide-achtige?) beurshypes bijvoorbeeld begin van het jaar weer in het nieuws geweest, zoals met het Amerikaanse spelletjesbedrijf Gamestop. De AFM reageert soms zichtbaar door de handel stil te leggen en soms minder zichtbaar door bijvoorbeeld informatieverplichtingen aan te scherpen.

Jos Heuvelman geeft zijn keynote tijdens het plenaire programma van 11.55 tot 12.10 uur.

Spreker: Jos Heuvelman

Bestuurslid bij de AFM

Jos Heuvelman trad op 1 september 2018 toe tot het bestuur van de AFM. Binnen het bestuur is hij verantwoordelijk voor het toezicht op de retailmarkt. Deze omvat lenen, sparen, beleggen, verzekeren en pensioenen. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het AFM- toezicht op asset management, retail en institutioneel.

Heuvelman was daarvoor ruim dertig jaar werkzaam bij De Nederlandsche Bank (DNB). Hij bekleedde er verschillende managementfuncties, op zowel nationaal als internationaal niveau. Zo was hij centrale bankier en toezichthouder op de financiële sector. Voor zijn benoeming bij de AFM was Heuvelman directeur van de divisie bij DNB die dagelijks toezicht houdt op de zes grote Nederlandse banken.

Gedurende zijn loopbaan bij DNB hield Heuvelman zich al veelvuldig bezig met verschillende sectoren op de financiële markten: banken, verzekeraars, pensioenfondsen, investeringsmaatschappijen en vermogensbeheerders. Hij speelde er bovendien een leidende rol in grote verandertrajecten, waaronder de komst van de Europese bankenunie. Ook leidde hij diverse internationale werkgroepen.

Heuvelman studeerde econometrie in Groningen en economie in Amsterdam. Ook behaalde hij een mastergraad in financieel risicomanagement aan de NYU Stern School of Business.

