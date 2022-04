AFM heeft kritiek op ‘gratis beleggen’ (onzin?)

De AFM heeft enkele brokers op de vingers getikt, omdat ze zijn verweten misleidend te hebben geadverteerd met ‘gratis beleggen’.

Het is heel simpel en vooral praten over wat al heel lang speelt: onduidelijkheid over tarieven en transparantie. Misschien zou de AFM daar eens wat meer op moeten toeleggen.

Beleggen is niet gratis. Zeg maar gerust never nooit. De vergoeding komt uit provisie, of een ruimere spread tussen bieden en laten of doordat orders aan andere partijen worden doorverkocht in ruil voor een fee.

DFT schrijft: “Brokers die onder toezicht van de AFM staan, mogen orders van klanten niet aan een market maker of handelsplatform doorverkopen. Sommige brokers staan echter onder toezicht in het land van herkomst, zoals FlatexDeGiro en Trade Republic. Spronk wijst erop dat laatstgenoemde Duitse partij orders doorverkoopt en daarvoor een fee krijgt. „Dat creëert een tegengesteld belang. De broker schermt weliswaar met een onderzoek waaruit zou blijken dat dit niet nadelig is voor klanten, maar een door AFM uitgevoerd onderzoek wijst anders uit.”

