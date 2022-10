Afwachtende markten

De Amsterdamse beurs is vanmorgen 0,7 lager geopend op 647,69. Winstnemingen?

Salah-Eddine Bouhmidi, Head of Markets bij IG: “Stijgende rendementen maken het leven moeilijk voor techaandelen. Het is al enige tijd bekend dat een stijgende rente gif is voor technologieaandelen. En het rendement op tienjarige Amerikaanse staatsobligaties heeft de neiging om te blijven stijgen. Nasdaq-aandelen lijden hieronder. Kijkend naar de langetermijngrafiek van het rendement op Amerikaanse obligaties, zou het verder omhoog kunnen gaan. Een uiterst ongemakkelijke omgeving voor aandelen als Amazon, Alphabet & Co. Beige Book speelt de pessimisten in de kaart: Vertrouwen was niet te verwachten van het Beige Book. In plaats daarvan werd de bezorgdheid over de economische ontwikkeling in de VS opnieuw aangewakkerd. Volgens de Federal Reserve laten de hoge inflatie en de stijgende rente zich steeds meer voelen, vooral de afnemende vraag bezorgt de Fed hoofdpijn. Een ommekeer in het strakke rentebeleid valt dan ook niet te verwachten.“

Amerikaanse futures zijn afwachtend en noteren dicht bij het slot. Winstnemingen na enkele mooie dagen is niet vreemd op vrijdag. Azië lager. Nikkei -0,5%, CSI 300 -0,3%, Sensex +0,5% en Hong Kong -0,1%.

Euro/dollar +0,2% op 0,9793. Pond/dollar -0,1% op 1,1207. Rentes niet noemenswaardig hoger. Brent -0,4% op 92,02 dollar.

Top-5 AEX-aandelen waarvan koers hoger staat dan het voortschrijdend gemiddeld: Bezi, Jet, ArcelorMittal, ING en Unibail-Rodamco.

