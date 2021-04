Afzet Tesla schiet vooruit, maar kracht neemt af

Tesla heeft over het eerste kwartaal een topresultaat behaald. Met de aflevering van 184.800 auto’s werd een omzet behaald van 10,4 miljard dollar en een winst van 438 miljoen dollar. De winst per aandeel van 0,93 dollar is aanzienlijk hoger dan de 0,80 dollar waarop analisten hadden gerekend.

De onderneming verwacht tenminste 50% meer auto’s te verkopen in het gehele boekjaar. Dat is dus wat minder dan de toename van de omzet met 74% in de verslagperiode. De afname van de groei verklaart de eerste reactie in de nabeurs met een koersdaling van 3%.

Tesla noteert 717,65 dollar (CFD). Eerste weerstand ligt op 780 dollar. Daarna komt 890 als weerstand in zicht.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16004 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht