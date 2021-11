Ahold brengt bol.com naar de beurs: koers schiet omhoog

Vanuit financieringsoogpunt is het slim van Ahold Delhaize om de onlinewinkel bol.com in de tweede helft van volgend jaar naar de beurs te brengen.

Het moederbedrijf noteert 14,3 keer de geraamde winst. Het is ondenkbaar dat bol.com tegen een lagere waardering naar de beurs gaat. Een hogere k/w maakt het goedkoper om nieuw geld aan ter trekken voor groei, en levert Ahold een mooie ‘reserve’ op. Ahold verwacht dat bol.com zal groeien van een omzet van 5,5 miljard euro in 2021 tot 11,0 miljard in 2025. Bol.com zal een belangrijke rol blijven spelen in de strategische samenwerking met andere merken van Ahold Delhaize in de Benelux, benadrukt de onderneming. Ahold Delhaize zal op de lange termijn „significante controle” over bol.com behouden.

De koers was gisteren +3,5% op 30,84 euro, zodat kan worden gesteld dat een aanval op de weerstand van 30 euro is geslaagd.

Wie long wil gaan met de aandelen zou ook calls kunnen kopen en deze (deels) financieren met het schrijven van puts.

