Ahold delete waarderingspunten

Ahold Delhaize liet maandag een zijwaartse ontwikkeling zien, en sloot op 25,25 euro (+0,12%).

Investtech: “Dit was de zevende dag op een rij dat het aandeel steeg. Technisch ziet het er ook goed uit. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn, heeft steun rond 24,00 euro en een verdere stijging is waarschijnlijk.”

Voor beleggers zijn er twee fundamentele punten van aandacht: 1) in hoeverre heeft Bol.com weten te profiteren van de coronacrisis en 2) in hoeverre zijn de Amerikaanse activiteiten geraakt door de coronacrisis.

Ahold Delhaize is old economy met een knipoog naar new economy. Bol.com komt in toenemende mate over als een digitale supermarkt met een ouderwetse draaideur. De techniek laat te wensen over. Deze laat het afweten op basis van moderne beveiliging en de chatbot jaagt je naar andere digitale ketens. Dat gaat punten kosten in potentiële waardering.

