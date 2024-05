Ahold Delhaize consolideert in aanloop naar strategiedag

In aanloop naar de uitrol van de nieuwe strategie op 23 mei presenteerde Ahold Delhaize vanmorgen een goed resultaat over het eerste kwartaal. In een moeilijke markt met voortdurend hoge kosten en veel concurrentie zag de grootgrutter de omzet in de Verenigde Staten dalen met slechts 0,6% en groeien in Europa met 4,6%. Analisten hadden gevreesd voor een daling van de bruto winstmarge naar 3,8%, maar die bleef met 4,0% op het niveau van de doelstelling voor het hele jaar.

De Visie van eToros marktanalist Jean-Paul van Oudheusden. Door de krappe resultaten en aan de horizon glorende hogere rentelasten voor de schuld van 14,2 miljard is er op dit moment geen ruimte voor de extra inkoop van eigen aandelen waar beleggers misschien op hadden gehoopt. CEO Frans Muller geeft aan op 23 mei een transitieplan voor hernieuwde groei te zullen presenteren.

Dat Ahold Delhaize alle zeilen moet bijzetten bleek twee weken geleden ook uit het terugbrengen van het aantal directiestoelen van negen naar zes bij Bol. Drie jaar geleden, ten tijde van de coronapandemie, werd er nog openlijk gespeculeerd over een gedeeltelijke beursgang van het online verkoopkanaal. Al enige tijd heerst een complete radiostilte rondom het onderwerp. Wel of geen toekomstige beursgang voor Bol zal een belangrijk aandachtspunt zijn bij de presentatie van de nieuwe plannen.

Daarnaast gaat de aandacht uit naar de Verenigde Staten, waar het een publiek geheim is dat Ahold Delhaize geteresseerd was in de overname van branchegenoot Albertsons. Concurrent Kroger ging daar echter mee aan de haal. Die deal is nog niet voor 100% beklonken door een onderzoek van de mededingingsautoriteit. Het nieuws van twee weken geleden dat Albertsons nog eens 166 vestigingen afstoot (voor een totaal van 579) geeft aanleiding te denken dat de samensmelting uiteindelijk rond zal komen. Ook het nieuwe plan voor de Verenigde Staten is iets wat beleggers nauwlettend in de gaten houden.

