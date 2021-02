Ahold Delhaize schandalig armetierig

Ahold Delhaize heeft geen knallende jaarcijfers gepubliceerd. De koers is 3,9% lager op 22,90 euro.

Op het eerste gezicht lijken de cijfers mooi. De omzetgroei versnelde in het vierde kwartaal waardoor over heel 2020 de omzet met 14,2% steeg tot 74,7 miljard euro. Online steeg in 2020 met 59,8% tot 5,5 miljard euro. Dat geeft direct de zwakte van de onderneming weer. Online is te laat ingezet, waardoor nog geen 10% van de omzet uit online komt.

Armetierig

Armetierig is het bedrijfsresultaat over het vierde kwartaal van 16 miljoen. Het onderliggende bedrijfsresultaat steeg in deze periode met 10,8% tot 811 miljoen bij een groei voor het hele jaar van 31,2%. De onderliggende marge van 4,1% over Q4 is lager dan de 4,8% over 2020. De winst per aandeel over 2020 daalde met 16,8% en steeg met 35,3% tot 2,26 euro op basis van de onderliggende activiteiten.

Saai

De cijfers overtreffen naar eigen zeggen de verwachtingen van het bestuur. Daar staat tegenover dat het vlammende vuur is verdwenen. Het is zo Hollywood-achtig, zo gepolijst, zo dodelijk saai is geworden.

De koers/winstverhouding van 10,1 op basis van het onderliggende resultaat zegt meer dan voldoende. Dat is een aanfluiting; een bewijs van gebrek aan respect voor het management.

Geschreven door: Eddy Schekman



