Ahold Delhaize stelt geduld van beleggers op de proef

Op 23 mei 2024 presenteerde Ahold Delhaize een nieuwe groeistrategie. Beleggers reageerden enthousiast en stuwden de aandelenkoers op naar €35, een niveau dat voor het laatst werd gezien in 2002 voorafgaand aan het boekhoudschandaal. De jaarcijfers van 2024 die de supermarktketen vanmorgen presenteerde waren goed, maar vragen ook geduld. Ahold Delhaize heeft een sterke hand en weet wat het wil, maar zal wachten tot het juiste moment om een volgende zet te doen. De Visie van eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden.

Jaarcijfers 2024 en vooruitblik 2025 bevatten geen verrassingen

In een macro-economisch klimaat waarbij de rente nog steeds veel hoger ligt dan de economische groei heeft een supermarkt weinig bewegingsruimte. Ahold Delhaize gaat daar goed mee om. Er wordt geïnvesteerd aan de hand van de klantbehoefte en in technologie, er worden kosten bespaard en afschrijvingen gedaan en de schuld wordt teruggebracht. Bij een 0,7% hogere omzet ten opzichte van 2023 resteerde in 2024 een nettowinst van €1,77 miljard, wat 6% lager is dan vorig jaar. De verwachte operationele marge van 4% werd gehaald, waarbij het dividend met 6% kon worden verhoogd en de aandeleninkoop van €1 miljard doorgang kan vinden. Voor 2025 verwacht de grootgrutter op dezelfde voet door te gaan als in het vierde kwartaal van 2024.

Investeringen in technologie vragen om consolidatie in zowel Europa als de VS

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de koersontwikkeling van een aantal supermarktaandelen sinds Ahold de nieuwe strategie aankondigde op 23 mei 2024. Op de uitzonderlijke prestatie van Walmart na wist Ahold Delhaize in de pas te blijven bij een aantal grotere sectorgenoten. Het overzicht laat meteen ook zien waar de kansen liggen. In Europa presteren een aantal concurrenten onder de maat en in de Verenigde Staten blijven de aandeelhouders van Albertsons, dat een overname door Kroger in november 2024 zag afketsen, op zoek naar een hoger rendement.

Met de overname van het Roemeense Profi, die begin januari werd afgerond en in 2025 €3 miljard aan de omzet zal bijdragen, kan Ahold Delhaize laten zien hoe het in Europa op een effectieve en efficiënte manier schaalvoordeel kan omzetten in toegevoegde waarde. Met name investeringen in technologie zullen voor kleinere ketens moeilijker te dragen zijn. Daarnaast heeft topman Frans Muller er nooit een geheim van gemaakt om op eenzelfde manier een rol te willen spelen in de verdere consolidatie in de VS. Kroger, de nummer 4 na Amazon, Walmart en Costco, mocht Albertsons niet overnemen van de mededingingsautoriteit. Nu die deal van de baan is, zal er in de markt ongetwijfeld worden gezocht naar nieuwe synergie.

Ahold Delhaize voor beleggers

Beleggers hebben vertrouwen in het management van Ahold Delhaize. In aanloop naar de publicatie van de jaarcijfers was de koers, voor Ahold-begrippen, flink opgelopen. Door het uitblijven van een grote aankondiging in de vooruitblik naar 2025 daalde de koers na publicatie met 5%. Ahold Delhaize heeft een aantal sterke troefkaarten. Het is afwachten tot de juiste kans zich voordoet.

Koersontwikkeling supermarktaandelen tussen 23 mei 2024 en 11 februari 2025

Aandeel Valuta Rendement Walmart USD 58,0% Costco USD 32,9% Amazon USD 28,6% Tesco GBP 26,3% Kroger USD 22,6% Ahold Delhaize EUR 22,6% Carrefour EUR -15,4% Colruyt EUR -21,3% Albertsons USD -38,4%

Bron: Yahoo Finance. Koersrendementen (dus zonder dividend) tussen 23 mei 2024 en 11 februari 2025 in lokale valuta. In deze periode werd de USD ongeveer 3,7% sterker ten opzichte van de EUR.

NB: De Duitse Schwarz Gruppe (eigenaar van Lidl) en Aldi zijn niet beursgenoteerd en daarom niet meegenomen.

