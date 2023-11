Ahold nog geen koopje

Tegenvallende cijfers van Ahold Delhaize hebben voor koersdruk gezorgd met een daling van 6,8% naar 26,64 euro.

De problemen bij Ahold worden in belangrijke mate veroorzaakt door de druk op de marge in de VS. Het resultaat is een lichte daling van de onderliggende winst per aandeel. Vorig jaar bedroeg de winst per aandeel 2,42 euro. De winstraming van analisten lag voor dit jaar op 2,49 euro. De daling van de winst kan worden getemperd door de inkoop van eigen aandelen.

De druk op het resultaat en daarmee de koers kan nog enige tijd aanhouden. De onderneming zit in een schaarbeweging met weinig groei qua consumentenbestedingen en aanhoudend hoge vaste lasten. Beleggers mogen blij zijn als de koers boven 24,20 euro blijft, de low in 2022.

