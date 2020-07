Ahold wil Hema

Ahold Delhaize voelt er wel iets voor om Hema over te nemen. Die conclusie kan worden getrokken uit het feit dat de grootgrutter zakenbank Lazard in de arm genomen om een bod op Hema voor te bereiden.

Tot maandag kunnen gegadigden hun interesse kenbaar maken. Jumbo schijn al langer belangstelling te hebben. Ahold zou via de Hema-winkels haar formule AH to go willen uitnutten.

Het aandeel noteert 24,28 euro. In 2019 mislukte twee keer een doorbraak van de 24 euro. Charttechnisch staat het aandeel er beter voor dan in 2019. De waardering is niet hoog: 13,4 keer de winst, 1,6 keer boekwaarde en 0,4 keer de omzet.

