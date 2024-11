AI-bubbel op komst?

Kunstmatige intelligentie (AI) is een technologie die veel te baanbrekend en dominant is om als belegger niet goed bij stil te staan. Peter Strikwerda (APG) vertelt tijdens de BeleggersFair (15 november) waar u op moet letten.

AI is tegenwoordig overal en steeds meer terug te vinden. Met een lawine aan informatie en nieuwe services en ook een stuwend effect op financiële markten. Wat dat betreft dringt een vergelijking met de internetbubbel van 2001 zich al snel op.

Beleggers doen er goed aan zich daarbij niet alleen af te vragen hoe te beleggen ín AI, maar eveneens hoe naar beleggen mét AI kan worden gekeken. Deze twee invalshoeken leveren enkele prikkelende inzichten op.

De keynote ‘AI voor beleggers: hype of nirvana?’ vindt plaats tijdens de plenaire middagsessie (14.00 – 15.00 uur).

Spreker

Peter Strikwerda

Global Head of Digitalization & Innovation APG Asset Management

Peter Strikwerda is verantwoordelijk voor de digitaliserings- en innovatieagenda van APG Asset Management, een van ’s werelds grootste pensioenbeleggers. Dit zijn belangrijke thema’s in de strategie van APG om de positie als leidende mondiale, verantwoorde langetermijnbelegger te behouden en te versterken en uiteindelijk de pensioenfondsklanten in staat te stellen hun ambities waar te maken.

Strikwerda bekleedde eerder functies als hoofd strategie & onderzoek bij ING, sr. manager bij een strategieadviesorganisatie en business development executive bij Capgemini.

