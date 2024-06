AI kan inflatie opdrijven

De rente blijft langer hoog en de toenemende inzet van AI stuwt de inflatie op de korte termijn alleen maar verder op. Dat stellen de beleggingsstrategen van het BlackRock Investment Institute, die onlangs voor hun halfjaarlijkse meeting bijeenkwamen.

“Het macro-economische klimaat wordt gekenmerkt door een hogere inflatie, hogere rentes en lagere groei vanwege de problemen in de toeleveringsketens. Deze bijzondere macro-cocktail is nog niet voorbij. De productie wordt bovendien gehinderd door de vergrijzing, verschuivingen in de wereldwijde toeleveringsketens en de transitie naar een CO2-arme economie.”

De verwachtingen voor AI zijn hoog, maar de strategen zetten daar wel kanttekeningen bij: “Dat door de inzet van AI de productie een zetje in de rug krijgt en de inflatie daalt, is onvermijdelijk. Maar het gaat allemaal wel langer duren dan eerder gedacht. Onze portfoliomanagers denken dan ook in toenemende mate dat de kapitaalinvesteringen die nodig zijn om de voordelen van AI te ontsluiten de inflatie kunnen opdrijven.”

De investeringen in AI-datacentra zijn na de lancering van ChatGPT explosief gestegen en het eind is nog niet in zicht. Dit en de opwaartse druk die het zet op grondstoffenprijzen werken inflatie op korte termijn in de hand, stellen de beleggingsstrategen van BlackRock. De markten en centrale banken zijn zich hier niet altijd van bewust, menen de experts.

De komende zes tot twaalf maanden zorgen een handjevol AI-winnaars op de beurzen voor het meeste rendement. BlackRock blijft dan ook overweight in technologie en AI. “De rally in AI wordt gestut door bedrijfsresultaten. Van een AI-bubbel is volgens de strategen geen sprake en de koersen van de megacap-techbedrijven zijn niet te vergelijken met de dot-com bubbel bedrijven die konden bestaan door hoge schulden en beurskoersen, waarin te veel lucht werd geblazen zonder dat er winst werd gemaakt.” Ons pro-risico standpunt wordt gesteund door sterke balansen en bedrijfsresultaten,” aldus BlackRock.

