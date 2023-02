AI, Microsoft duikt beneden steun

Microsoft laat zich behoorlijk in de kaart kijken door gebruikers van de chatbot binnen Bing in hun gebruik te beperken.

De chatbot maakt nog fouten en kan gebruikers beledigen. Het antwoord daarop van Microsoft is dat geen lange conversaties met de chatbot niet meer mogelijk zijn en dat het aantal ‘gesprekken’ per dag per gebruiker zal worden beperkt.

Microsoft is (dus) veel te snel met een nieuw product op de markt gekomen; men kon niet wachten totdat de chatbot goed was. Dat is een misser van een bedrijf dat het vooral moet hebben van de professionele markt. Overhaast heeft men het toegevoegd als appje binnen het vertrouwde Office. Datzelfde heeft men gedaan met Skype en Teams, twee in principe mooie producten die (nog) niet goed zijn doorontwikkeld.

Microsoft werd gisteren in Europa verhandeld voor 237,30 euro, waarmee het beneden alle trendlijnen is gekomen en de negatieve doorbraak door de 240 euro een feit is. Er ligt nu een weerstand op 225 euro.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 18220 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht