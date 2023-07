AI versnelt de vraag naar datacenters

Datacenters vormen de kritieke infrastructuur achter de digitale economie. Volgens Ben Forster, aandelenanalist, Global Real Estate bij Schroders, zullen zij een sleutelrol spelen bij het leveren van AI-tools aan consumenten en bedrijven.

De massale adoptie van generatieve Artificial Intelligence (AI), gemarkeerd door het overweldigende succes van ChatGPT sinds november 2022, heeft interesse opgewekt die vergelijkbaar is met de Californische Gold Rush. Beleggers springen weer massaal op de trein richting Silicon Valley en belonen pionierende AI-bedrijven zoals NVidia, Google en Microsoft, die als eersten hebben geprofiteerd. Beleggers zijn nu op zoek naar de volgende bedrijven die van de AI-Mania profiteren.

Forster meent dat het antwoord voor het oprapen ligt. Het eerste kwartaalverslag van NVidia in 2024 was een keerpunt voor de AI-supply chain. In de toelichting voor beleggers op hun verbeterde vooruitzichten noemde het bedrijf maar liefst 56 keer ‘datacenters’. Het is duidelijk dat Nvidia’s geavanceerde Grafische Verwerkingsunits (GPUs) volledig afhankelijk zijn van hoogwaardige, beveiligde en stabiele datacenteromgevingen.

Groeipotentie in cijfers

De mogelijke omvang van deze beleggingskans blijft onderwerp van discussie, maar geschat wordt dat de totale vraag naar datacenters, op basis van energieverbruik, tegen 2030 alleen al in de Amerikaanse markt kan oplopen tot 35 gigawatt (GW), vergeleken met 17 GW in 2022.

De VS vertegenwoordigt momenteel ongeveer 40% van de wereldwijde datacentermarkt. Brancheanalisten schatten dat het toekomstige energieverbruik in verband met AI-implementaties kan toenemen van ongeveer 1 GW in 2023 tot 7 GW in 2026, wat een omzetmogelijkheid van $12 miljard vertegenwoordigt voor datacenterexploitanten en een groei van 15-20% ten opzichte van de bestaande totale capaciteit van datacenters.

Kunnen de elektriciteitsnetwerken voldoen aan de vraag naar AI-computing? De levering kon al nauwelijks gelijke tred houden met de stijgende vraag naar datacenterruimte in grote steden, nog voordat AI-tools op grote schaal werden geadopteerd. Knelpunten in de toeleveringsketen en een gebrek aan distribueerbare stroom hebben geleid tot lage leegstandscijfers en aanzienlijke prijszettingsvermogen voor eigenaren van datacenters op deze locaties.

Naarmate datacenters meer krachtige GPUs gaan huisvesten om AI te ondersteunen, zal de belasting op onze elektriciteitsnetten alleen maar toenemen. Sommige energieleveranciers stellen al quota in die de bouw van nieuwe faciliteiten beperken, waardoor bestaande faciliteiten meer waardevol worden.

AI voegt zich bij de al ongekende vraag naar datacenters

Datacenters, die de kritieke infrastructuur achter de digitale economie vormen, zullen een belangrijke rol spelen bij het leveren van nieuwe AI-tools aan consumenten en bedrijven. En zoals bij elke nieuwe technologie blijft de uiteindelijke omvang van de AI-marktkans onderwerp van discussie. Datacenterexploitanten moeten milieu- en regelgevingskwesties nauwlettend in de gaten houden. Forster meent dat bedrijven met een lange staat van dienst op het gebied van innovatie hun omzetgroei kunnen versterken door deze nieuwe golf van toepassingen. Bovendien zijn de ‘first movers’ met hun gevestigde digitale infrastructuurnetwerken het best gepositioneerd om aan de explosieve vraag te voldoen die zal volgen.

