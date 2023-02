AI: vragen en antwoorden

“De meeste bedrijven uit de top 10 van de S&P 500 hebben hun positie te danken aan massale investeringen in AI en machine learning systemen”, stelt Steven de Vries, Head of Wholesale Distribution Europa, VK & Latijns-Amerika bij vermogensbeheerder Legal & General Investment Management (LGIM) in onderstaande Q&A.

1. Kan de huidige, complexe en turbulente marktomgeving ook een effect hebben op het AI-segment?

Zelfs met die turbulentie zullen we waarschijnlijk meer groei zien in automatisering, zoals robotica, AI en technologieën in de gezondheidszorg.

De aandelenmarkten herstellen momenteel van hun slechtste jaar sinds 2008, en het nieuwe jaar kunnen ze met een schone lei beginnen. De koerswinsten in onze indices tonen dat het laatste kwartaal van 2022 enige stabilisatie bracht en er zijn ook enkele voorzichtige signalen van mogelijke groei.

2022 was een lastig jaar voor de techaandelen, toch geloven we dat de wereld dit jaar juist meer gaat innoveren, niet minder. AI blijft weliswaar een gloednieuw beleggingssegment, waardoor het voorspellen van de winnaars en de verliezers nu nog onmogelijk is. Daarom geloven we in een index-aanpak om met een gediversifieerde, wereldwijde strategie mee te surfen op toekomstige groei.

Zelfs grote bedrijven buiten de techsector investeren in AI en breiden hun AI-infrastructuur uit. De meeste bedrijven in de top 10 van de S&P 500 hebben hun positie te danken aan hun vele investeringen in AI en machine learning.

2. Wat zijn de groeivooruitzichten voor artificiële intelligentie? Wat zijn de interessantste segmenten?

In het laatste kwartaal van 2022 gingen de ontwikkelingen in AI en de grootschalige toepassing ervan op het gebied van taal, foto en video de wereld rond. Een bedrijf als Microsoft past de technologie van Open AI, zoals GPT-3 en DALL-E-2, nu al toe in professionele en consumentenproducten, zoals het 365 pakket en de zoekmachine Bing. Wij verwachten dat de commercialisering en het daaropvolgende gebruik ervan voordelig zal zijn voor het hele segment.

De metaverse zal een ander belangrijk gebied zijn voor innovatie en groei. De snelgroeiende markt om de metaverse heen zal in 2030 meer dan 5.000 miljard dollar bedragen volgens een rapport van McKinsey. Er is een reusachtig technologisch ecosysteem nodig om de metaverse te ondersteunen. Beleggers hebben veel onderdelen hiervan, zoals dataopslag, rekenkracht, verbinding, netwerkinfrastructuur, computervisie en sensoren, in het verleden ondergewaardeerd.

Ten slotte komen we ook terecht in een wereld van verbonden zorg. Het medische Internet of Things (IoT) is klaar om te groeien in 2023 nu AI-technologieën steeds meer worden ingezet. Dat komt door de verbeteringen qua machine learning, cloud technologieën en misschien wel het belangrijkst, de groeiende vraag naar draagbare en (non-invasive) oplossingen in de gezondheidszorg. Het Internet of Things (IoT) verbindt de fysieke wereld met de digitale wereld en zorgt voor unieke kansen in de medische wereld.

Een voorbeeld hiervan is het monitoren van patiënten door middel van draagbare, slimme toestellen die continu de hartslag, bloeddruk, glucose, etc. doorgeven. Deze apparaten worden nu al ingezet bij diagnosticeren van ziektes of om patiënten te helpen met het nemen van hun medicijnen, metingen en nog meer om de klinische resultaten te verbeteren. Naar verwachting zal de markt voor medische IoT-apparaten in 2027 verdubbeld zal zijn naar $330 miljard in 2027 van $150 miljard in 2022 met een gemiddelde jaarlijkse groei van 17%,

3. Hoe was de prestatie van het AI-fonds van LGIM afgelopen jaar?

De ROBO Global Artificial Intelligence Index (THNQ) groeide met 4.4% in het laatste kwartaal van 2022. De waarderingen zijn verder gekrompen tot 4.5 keer de verwachte EV/sales/omzet in tegenstelling tot het historische gemiddelde van 6.9x. In het vierde kwartaal zag men de sales/omzet groeien met 18% terwijl de EBITDA-groei versnelde naar 32% ten opzichte van het historische gemiddelde van 17% sinds 2013.

De 5-jarige prestaties van de ROBO Global Artificial Intelligence Index stonden op 30 december 2022 met 75,82% in de plus. Een kanttekening is daarbij wel dat de ETF in 2019 is gelanceerd.

ROBO Global Artificial Intelligence Index TR 2022 2021 2020 2019 2018 cumulative returns -39.15% -33.06% 12.57% 54.91% 75.82% annual returns -39.15% 10.00% 68.18% 37.61% 13.50%

Bloomberg op 30/12/2022

4. Hoe ziet LGIM de toekomst van AI-beleggingen? Verwachten jullie groei op de korte termijn?

De AI-sector bestaat al sinds de jaren ’50, maar pas sinds kort beweegt het uit een experimentele fase richting commerciële toepassingen. In het verleden zijn de kansen in nieuwe technologieën in hun ontwikkelingsfase vaak ondergewaardeerd op de aandelenmarkt. AI schudt de boel op en zet ons aan het denken over de wereld om ons heen.

Degene die vroeg instapten in de digitale transformatie bouwen nu al concurrentievoordelen op en er valt een steeds groter gat met de achterblijvers. Voor beleggers is het belangrijk om een einddoel in gedachten te houden en om zich bloot te stellen aan verschillende sectoren die de komende jaren zullen groeien dankzij artificiële intelligentie.

