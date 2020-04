Air France en KLM horen niet bij elkaar (snel opsplitsen)

Zoals Noord- en Zuid-Europa niet bij elkaar horen, zo horen evenmin Air France en KLM bij elkaar.

In beide gevallen loopt het verschil in mentaliteit en cultuur te sterk uiteen. Het zal altijd blijven botsen. De een zal de ander nooit de wil op kunnen en moeten leggen. Dus doe verstandig: blaas de overkoepelde onderneming van beide luchtvaartmaatschappijen op en laat ieder z’n eigen koers uitzetten. De neoliberale graaimentaliteit van topman Smith past niet meer in deze tijd en helemaal niet bij de werknemers die met elkaar als KLM-ers door willen gaan.

De resultaten zeggen genoeg. KLM boekte het afgelopen jaar een winst van 460 miljoen euro en Air France een schamele 53 miljoen euro. “De Nederlandse staat wil nu, met aanstaande staatssteun, een strikt gescheiden huishouding blijven voeren”, zo melden bronnen aan De Telegraaf.

Alleen onder de huidige extreme omstandigheden kunnen extreme stappen als afsplitsing worden gezet. Ik denk: maak van de KLM een ‘budget plus-maatschappij met een groen hart’.

Beleggers kunnen nu alleen handelen in de combinatie van beide maatschappijen. AF-KLM staat op 4,55 euro op hetzelfde lagen niveau als in 2016. De bovengrens van de bandbreedte ligt op 5,50 op dagbasis en op 12 euro op weekbasis.

