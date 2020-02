AkzoNobel biedt nog ruimte

Het is positief dat AkzoNobel de fantasie van de beleggers weet te prikkelen met de zoektocht naar overnames. Cash is geen probleem.

Dat zegt het bestuur bij de publicatie van de cijfers. In het laatste kwartaal van vorig jaar steeg de operationele winst van 68 miljoen euro tot 173 miljoen euro bij een daling van de omzet met 3% naar 2,2 miljard euro. Thierry Vanlancker, ceo van AkzoNobel: “In de tweede helft van 2019 slaagden we erin onze prestaties verder te verbeteren.” Het coronavirus zal de resultaten in China van het eerste op het tweede kwartaal negatief beïnvloeden. De onderneming heeft er vijfduizend werknemers en vijftien fabrieken.

De koers van het aandeel steeg gisteren met 2,9% tot 90,14 euro. De opwaartse kracht voor het aandeel is beperkt. Op maandbasis ligt de bovengrens op 95 euro.

