AkzoNobel een kleurloos aandeel

AkzoNobel is een kleurloos aandeel geworden. In de buurt van de 90 euro laten opgaande krachten het voortdurend afweten.

Dat beeld past bij de ontwikkeling van de resultaten over de afgelopen 5 jaar met alleen een uitschieter in 2017. Als de onderneming geen nieuwe markten weet aan te boren zal d winstgroei uit kostenbesparende maatregelen te moeten komen. De kans daarop is groot, omdat de verfindustrie in opkomende landen niet stilzit.

In de verslagperiode daalde de winst van 231 miljoen euro naar 129 miljoen euro en de stond de omzet 19% onder druk op bijna 2 miljard.

Het aandeel noteert 83,98 euro (-0,5%), wat neerkomt op 30 keer de winst, 2,6x de boekwaarde en 1,8 keer de omzet.

Door de crisis stond vooral de vraag naar lakken vanuit de auto-industrie en luchtvaartsector sterk onder druk, maar ook decoratieve verf werd minder verkocht. Bij een hogere koers gedekte calls schrijven en die strategie doorzetten totdat de tegenpartij zijn recht uitoefent. Daarna kunnen puts worden geschreven als de koers is gedaald tot 75-80 euro. Saai? Maar wel degelijk.

