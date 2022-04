AkzoNobel is kleurloos

AkzoNobel reageerde gisteren gelikt op het kwartaalbericht met een koersstijging van 6,6% naar 83,88 euro.

Echter, het volume stond in het eerste kwartaal onder druk met een daling va 7%. Daar staan echter prijsverhogingen tegenover. Hierdoor steeg de omzet met 12% tot 2,5 miljard euro. Het bedrijfsresultaat daalde echter met 17% naar 321 miljoen euro. De aangepaste winst per aandeel daalde van 1,18 euro naar 0,86 euro. De reactie van de beleggers lijkt dan ook overtrokken, ook gezien de onzekerheden over de ontwikkeling va de kosten, corona en de geopolitieke spanningen.

De koers/winst van ruim 20 is redelijk, maar niet overtrokken hoog. De bèta van 1,02 maakt het aandeel kleurloos. De koers staat boven de bovengrens van de bandbreedte, wat een duidelijk signaal is om nu niet in de markt te stappen.

